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Gaziantep Valiliğinden "sağlık kurumunda köfte partisi" iddialarına ilişkin açıklama

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Gaziantep Valiliği, bir sağlık kurumunda eğlence düzenlendiği iddiasıyla ilgili görüntülerin 1 yıl öncesine ait olduğunu ve gerekli idari işlemlerin yapıldığını duyurdu.

Gaziantep Valiliği, sağlık kurumunda eğlence düzenlendiği yönünde paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve sosyal medya mecralarında "Köfte mesaisi" ve "Sağlık kurumunda köfte partisi" başlıklarıyla servis edilen görüntüler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu olay 1 yıl önce 18 Nisan 2025 tarihinde mesai saati dışında meydana gelmiş, o dönemde de basına yansımış, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu olayda dahli bulunan personel hakkında gerekli idari işlem tesis edilmiştir. Haberlere konu olan olay 1 yıl önce meydana geldiği ve gerekli işlemler yapıldığı için yeni bir olay değildir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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