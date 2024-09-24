Üye Girişi
Haberler

Gaziantep Üniversitesinden Matematikte Yapay Zeka Dönemi

Gaziantep Üniversitesinden Matematikte Yapay Zeka Dönemi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi, matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık eğitimleri sunarak öğrenci ilgisini artırmayı ve matematiğin günlük hayatla daha etkin bir şekilde ilişkilendirilmesini hedefliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından uygulanan projeyle matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık temelli eğitimler sunarak öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

TÜBİTAK'ın 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından ikinci kez desteklenen "Yapay Zeka Destekli Bulanık Mantık Teorisi ile Günlük Hayat Problemlerinin Çözümü (Fuzzy Logic-2)" projesiyle matematiğin günlük hayat problemlerine daha etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.

Projeye, Gaziantep MEB bünyesinde görev yapan matematik öğretmenlerinin yanı sıra akademisyenler ve alanında uzman kişiler katılıyor.

Eğitimler, öğretmenlerin yapay zeka ve bulanık mantık uygulamalarını derslerine entegre etmelerine böylece matematiğin daha somut bir şekilde öğrencilere aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Proje Yürütücüsü GAÜN öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğba Han Şimşekler Dizman, AA muhabirine, 8 farklı paydaş kurumun desteğiyle projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Matematik öğretmenlerine yapay zeka ve bulanık mantık konularında farkındalık kazandırmayı ve bu bilgileri sınıf ortamına taşıyabilecekleri eğitimler sunmayı amaçladıklarını aktaran Dizman, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın içinde yoğun bir matematiksel altyapı mevcut. Öğretmenlerimizi bu konuda yetkinlikler kazandırarak, matematik derslerinde daha anlamlı ve gerçekçi uygulamalar yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Klasik matematik yöntemleri her zaman günlük hayat problemlerini çözmeye yetmiyor. Projemiz, bu problemleri daha yenilikçi bir yaklaşımla ele almayı teşvik ediyor."

Matematik öğretmeni Meltem Şenel Özarpacı Tunç da projeyle matematiği somutlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel

Gaziantep Üniversitesi Yapay Zeka gaziantep Teknoloji Eğitim Güncel

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu! Sözleri çok konuşulur

 Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fezi Altun kimdir? Fezi Altun kaç yaşında ve nereli? Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşında, nereli? İSRAİL-LÜBNAN SON DURUM! 24 Eylül Lübnan ölü, yaralı sayısı kaç? Lübnan'da son durum ne? Alp Kavasoğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Makyaj artisti Alp Kavasoğlu vefat etti! Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });