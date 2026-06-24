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Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki fakültesinden mezun olan 100 öğrenci için tören düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki fakültesinden mezun olan 100 öğrenci için tören düzenlendi
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Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bulunan fakültesinde okuyan 100 öğrenci mezun oldu. Törende iki ülkenin milli marşları okundu, dereceye girenlere plaket verildi. Mezunlar, savaş koşullarında eğitim imkanı sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti.

Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da bulunan fakültesinde okuyan 100 öğrenci mezun oldu.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlarken, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve iki ülkenin milli marşları okundu.

Ekonomi, İşletme Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler arasında dereceye girenlere plaket takdim edildi.

Programa, öğrencilerin yakınlarının yanı sıra Halep Başkonsolos Yardımcısı Serhat Saitoğlu, El Bab Bölge Sorumlusu Dr. Hüseyin eş-Şihabi, Halep Eğitim Sorumlusu Abdülkerim Bereket, Halep İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülaziz Düğeyim, El Bab Yunus Emre Müdürü Aziz Çetin ve Gaziantep Üniversitesi El Bab İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. İbrahim Arslan katıldı.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle eğitimine ara veren Ahmed el-Ahmed AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde öğrenimini tamamlayarak mezun olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sağladığı eğitim imkanlarının kendileri için önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Ahmed, "O dönemde devrik rejim, üniversiteleri, evleri ve ibadethaneleri hedef alıyordu. Türkiye bize üniversitelerde eğitim imkanı sağladı." dedi.

36 yaşında mezun olduğunu aktaran Ahmed, eğitimini tamamlamaktan dolayı mutlu olduğunu ve mezuniyet sürecinin yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi mezunu Muhammed Mısri de eğitim fırsatı tanınmasının hayatları açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitiren Mısri, kendilerine savaş koşullarında eğitim imkanı sunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
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