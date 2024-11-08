Gaziantep Üniversitesi'nde Organ Bağışı Haftası Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) organ bağışı haftası nedeniyle farkındalık etkinliği düzenlendi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, organ nakli merkezi ve üniversitenin organ nakli öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, organ bağışına dikkati çekmek amacıyla stant açıldı.

Açılan stantta vatandaşlara organ bağışının önemi anlatılırken, bağışta bulunmak isteyenlerin ise kayıtları alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sacid Çoban, organ naklinin son dönemde organ yetmezliği olan hastalar için kesin tedavi yöntemi olduğunu ve organ nakli konusundaki bilincin son dönemde arttığını belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de organ nakli bekleyen insan sayısının günden güne arttığına değinen Çoban, şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Üniversitesi organ nakli merkezi ve üniversitemiz organ nakli öğrenci topluluğu ile birlikte 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına farkındalık oluşturmak, kamuoyunu bu konuda daha fazla bilinçlendirmek ve organ bağışını arttırmak amacıyla hastanemiz poliklinik girişinde, Gaziantep Üniversitesi merkezi yemekhane önünde ve alışveriş merkezinde stantlar açıldı. Yaşama yeniden merhaba demeyi bekleyen binlerce hastanın umutlarını arttırmak için 'Emanetin Hayat Versin' diyoruz ve herkesi organ bağışına davet ediyoruz."