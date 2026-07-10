Gaziantep'te iş merkezinde yangın

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te bir iş merkezinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı iş merkezine gelerek incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, 26 araç ve 55 personel ile alevlere müdahale edildiğini ifade ederek, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Halıcılar Sarayı olarak bildiğimiz bir alandayız. Yapı, büyük ölçekli bir yapı. Henüz daha hangi amaçla çıktığını, sebebini bulamadık. Tabi ki bu yangın söndürüldükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra bu tespiti de yapıyoruz, itfaiye daire başkanlığımız rapor ediyor. Tabii yangının ihbarını alır almaz 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına itfaiye dairemiz müdahale etti ve şu anda da 26 araç, 55 personelle yangına müdahale ediyoruz. Buradan da fark ettiğiniz gibi yangının batı tarafı ve kuzey tarafı tamamen kontrol altında. Şu anda güneydoğu kısmında az bir kısım var, orada kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sanırım bir 10-15 dakika içerisinde orayı da kontrol altına alırız. İçeriden ve dışarıdan müdahalelerimiz devam ediyor. Hem içeriden söndürme çalışmaları yapıyoruz, hem de dışarıdan itfaiye araçlarımızla müdahaleye devam ediyoruz. Kısa bir sürede kontrol altına alacağız. Tabii doğal gazlı bir ortamdayız. İlk etapta hemen doğal gaz müdürlüğüyle irtibata geçtik ve onlar da binanın komple doğal gazını kestiler ve o riski de ortadan kaldırmış olduk. Şu anda kontrolümüz altında diyebiliriz. Az bir kısım kaldı, biraz sonra tamamen kontrol altına alır ve soğutma çalışmalarını bitiririz" dedi.

Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı