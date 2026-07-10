Haberler

Gaziantep'te iş merkezinde yangın

Gaziantep'te iş merkezinde yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te bir iş merkezinde çıkan yangın, 26 araç ve 55 personelin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Doğal gaz kesilerek risk ortadan kaldırıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te bir iş merkezinde çıkan yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı iş merkezine gelerek incelemelerde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, 26 araç ve 55 personel ile alevlere müdahale edildiğini ifade ederek, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Halıcılar Sarayı olarak bildiğimiz bir alandayız. Yapı, büyük ölçekli bir yapı. Henüz daha hangi amaçla çıktığını, sebebini bulamadık. Tabi ki bu yangın söndürüldükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra bu tespiti de yapıyoruz, itfaiye daire başkanlığımız rapor ediyor. Tabii yangının ihbarını alır almaz 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına itfaiye dairemiz müdahale etti ve şu anda da 26 araç, 55 personelle yangına müdahale ediyoruz. Buradan da fark ettiğiniz gibi yangının batı tarafı ve kuzey tarafı tamamen kontrol altında. Şu anda güneydoğu kısmında az bir kısım var, orada kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sanırım bir 10-15 dakika içerisinde orayı da kontrol altına alırız. İçeriden ve dışarıdan müdahalelerimiz devam ediyor. Hem içeriden söndürme çalışmaları yapıyoruz, hem de dışarıdan itfaiye araçlarımızla müdahaleye devam ediyoruz. Kısa bir sürede kontrol altına alacağız. Tabii doğal gazlı bir ortamdayız. İlk etapta hemen doğal gaz müdürlüğüyle irtibata geçtik ve onlar da binanın komple doğal gazını kestiler ve o riski de ortadan kaldırmış olduk. Şu anda kontrolümüz altında diyebiliriz. Az bir kısım kaldı, biraz sonra tamamen kontrol altına alır ve soğutma çalışmalarını bitiririz" dedi.

Ahmet ATMACA-Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik

Trump resmi adımı attı! Ortalık yangın yerine dönecek
CHP’de 7 il başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle! Çok sayıda il başkanı görevden alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı

Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini bitiriyor

Galatasaray ilk yıldızını indiriyor
Düz alan bulamayan Rizeli, çay alım yerinin üzerine halı saha inşa etti

Her erkeğin hayalini gerçekleştirdi
İstanbul'a gelen Ricky Martin, basınla arasına giren korumasını sakinleştirdi

Koruması muhabirleri engelledi, ünlü yıldız araya girdi: Şşşt!
AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!

AK Parti Milletvekili'nden AP’nin Kıbrıs kararına sert tepki!
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal