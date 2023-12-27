Gaziantep'teki baraj inşaatında göçük: Bir işçi yaralandı
Abone Ol
Güncelleme:
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan baraj inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı. Çubukdiken Mahallesi'nde devam eden tünel çalışmaları sırasında yaşanan göçük sonucunda Ahmet Barut isimli işçi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Barut'un durumu hakkında bilgi verilmedi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki baraj inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.
Çubukdiken Mahallesi'nde yapımı süren baraj inşaatındaki tünel çalışmaları sırasında göçük yaşandı.
Göçükte işçi Ahmet Barut yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Barut'u Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Güncel