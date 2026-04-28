Gaziantep'teki Atatürk heykeli yeni valilik binası önüne taşınacak

Gaziantep Valiliği'nin eski hizmet binası önündeki Atatürk heykeli, yeni Gaziantep Valiliği hizmet binası önündeki alana taşınacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Avusturalyalı Heykeltraş Heinrich Krippel tarafından 3 metre yüksekliğinden bronzdan yapılan heykelin taşınması için detaylı ve teknik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Heykelin incilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki eski Valiliğin bahçesine 1990'da yerleştirildiği belirtilen açıklamada, uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek bakım, restorasyon ve konservasyon süreçlerinden geçirilerek taşınacağı ifade edildi.

Açıklamada, heykelin yeni Valilik binası önüne taşınmasının ardından resmi törenle açılışının yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran adaylık kararını verdi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Şehit ailesine yapmadıkları kalmadı! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler

Şehit ailesine kabusu yaşattılar! 40 milyon isteyip şehirden sürdüler
Rottweiler, küçük köpeğe saldırdı! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti

Kural var, uyan yok! Kadının çığlıkları mahalleyi inletti
İsimler bomba! Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi

Fenerbahçe için teknik direktör kararını verdi
Ülke gündeminde 1. sırada! Böylesi Fenerbahçe tarihinde daha önce görülmedi

Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Fenerbahçe'den kovulan Tedesco'nun son hali taraftarı kahretti

Son hali taraftarı kahretti!

İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı

Eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezası onandı