Gaziantep'teki Atatürk heykeli yeni valilik binası önüne taşınacak

Gaziantep Valiliği'nin eski hizmet binası önündeki Atatürk heykeli, yeni Gaziantep Valiliği hizmet binası önündeki alana taşınacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Avusturalyalı Heykeltraş Heinrich Krippel tarafından 3 metre yüksekliğinden bronzdan yapılan heykelin taşınması için detaylı ve teknik çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Heykelin incilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı'ndaki eski Valiliğin bahçesine 1990'da yerleştirildiği belirtilen açıklamada, uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek bakım, restorasyon ve konservasyon süreçlerinden geçirilerek taşınacağı ifade edildi.

Açıklamada, heykelin yeni Valilik binası önüne taşınmasının ardından resmi törenle açılışının yapılacağı kaydedildi.