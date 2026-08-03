Haberler

Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te zincirleme kaza; 2 ölü, 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde otomobil ile 2 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada Lütfiye Doğruyol (63) ve Mert Asaf Doğruyol (3) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada Lütfiye Doğruyol (63) ve Mert Asaf Doğruyol (3) yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 4'üncü kilometresindeki Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Doğruyol'un (46) kullandığı 42 AEN 20 plakalı otomobil ile Davut Y. (53) idaresindeki 49 ABH 752 plakalı TIR ve Ahmet C.'nin (52) kullandığı 03 AKB 331 plakalı TIR çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olası kazalara karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Lütfiye Doğruyol ve Mert Asaf Doğruyol'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Melek D. (36), Muhammed Mete D. (11) ve Sadullah Ç. ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sadullah Ç.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den muhalefete 'çerçeve yasa' bilgilendirmesi

AK Parti harekete geçti! 1 yıldır beklenen adım atılıyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
Fenerbahçe'de veda! Sadettin Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor

Saran'ın prensi bavulu topladı gidiyor
Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim

Selçuk Tepeli'den beklenmedik karar! İşte yerine gelen isim
Britney Spears’tan üstsüz dans! Evindeki görüntüler dikkat çekti

Britney Spears’tan üstsüz dans! yine sınırları zorladı
Bunu kimse beklemiyordu! İsmail Kartal'ın 'Kalacak' dediği isim Premier Lig'e gidiyor

İsmail Kartal'ın "Kalacak" dediği isim Premier Lig'e gidiyor
Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek

Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
Fenerbahçe'den Marcus Rashford bombası! Aziz Yıldırım kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Aziz başkan çıldırdı! Şampiyonluk için şimdi de o yıldızı alacak