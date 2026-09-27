Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 7 ölü,16 yaralı

Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 7 ölü,16 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CENAZELER ADLİ TIP’A KALDIRILDIGaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
CENAZELER ADLİ TIP'A KALDIRILDI
Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yaralı sayısı ise 16'ya yükseldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı