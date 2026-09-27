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Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 7 ölü,16 yaralı

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Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 7 ölü,16 yaralı
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CENAZELER ADLİ TIP’A KALDIRILDIGaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Gaziantep'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yaralı sayısı ise 16'ya yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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