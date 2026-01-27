Haberler

Nurdağı'nda trafikte yol verme tartışması: 2 yaralı

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yol verme tartışması sonucunda otomobil sürücüsü, çekici sürücüsünü tabancayla yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli jandarmaya teslim oldu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde trafikte yol verme tartışmasında çekici sürücüsü M.S.A., otomobil sürücüsü A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya tabancayla vurup yaraladı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, çekici sürücüsü A.A. ile otomobil sürücüsü M.S.A. arasında 'yol verme' tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü M.S.A., üzerindeki tabancayla A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya ateş edip, yaraladı. Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü M.S.A., Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tabancasıyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.S.A. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
