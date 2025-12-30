Gaziantep'te yarın ve 1 Ocak'ta belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

Gaziantep'te yarın ve 1 Ocak'ta belediyeye ait olan turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, yarın ve 1 Ocak'ta şehirde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle, dışarı çıkılması gereken zorunlu anlarda özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesini önemle rica ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Sizler için bir de kolaylık sağladık. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta, belediyemize ait olan turuncu otobüsler, tramvay ve Gaziray seferlerimiz ücretsiz olacak. Bu süreçte tüm ekiplerimizle sahada olacağız. Sizden ricamız, bu süreci birlikte, sakin ve dikkatli şekilde atlatmamız ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız. İnşallah kar, şehrimize bereketle gelir, bizler de bu güzel günleri, Rabbimin rahmetini huzurla, keyifle ve birlikte yaşarız. Rabbim yeni yılımızı bereketli kılsın, daim etsin. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.