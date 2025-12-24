Haberler

Gaziantep'te 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te polis, yılbaşı öncesi yaptığı operasyonlarda 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te polis ekipleri yılbaşı öncesi düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, yılbaşı öncesi 2 kişinin piyasaya sahte ve kaçak içki sürebileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve bir depoda yapılan aramalarda 4 bin 520 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
