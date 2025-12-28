Gaziantep'te ağır hasarlı 8 katlı bina yıkıldı; o anlar kamerada

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Binanın çökmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede inşaat halindeki binanın az hasarlı olduğu tespit edildi. Yıkım kararı verilmesinin ardından Atatürk Mahallesi'ndeki 8 katlı apartman için ekipler çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.