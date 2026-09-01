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Gaziantep'te Yeni Adli Yıl Törenle Başladı

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Gaziantep'te yeni adli yıl dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından adliye binasında kokteyl verildi. Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı, adli hizmetlerin kalitesinin arttığını vurguladı.

Gaziantep'te yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Adıgüzel, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Sinan Sürmelioğlu, Bölge Adliye Başsavcısı Mehmet Badem, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Salim Civan, Baro Başkanı Bülent Duran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundular.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, daire başkanları, başsavcı vekilleri, hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Program adliye binasndaki kokteylle devam etti.

Vali Kemal Çeber, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adli hizmetlerin vatandaşa yansıyan kalitesinde sürekli bir artış olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu belirterek, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ise hakim-savcı sayısının son kararnameyle arttığını, yeni binaların hizmete alınacağını ve yeni cezaevleri yapılacağını belirterek, hizmet kalitelerinin her geçen gün daha da yükseldiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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