Gaziantep'te "Yapay Zeka Çağında Habercilik" kampı devam ediyor

Gaziantep'te düzenlenen Duyarlı Medya Gençlik Kampı, yapay zeka ve habercilik konularında çeşitli sunumlar ile ikinci gününe devam etti. Kampda, uzmanlar tarafından yapılan sunumlar ile medya ve teknoloji arasındaki ilişki ele alındı.

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ve Duyarlı Medya Derneği koordinasyonunda "Yapay Zeka Çağında Habercilik" temasıyla düzenlenen Duyarlı Medya Gençlik Kampı, ikinci gününde devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürlüğü, TRT, Gaziantep Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen kamp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Seyr-i Antep Gençlik Kampı'nda sürüyor.

Kampın ikinci günü, İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Dr. Zeynep Zelan, habercilikte yapay zeka destekli dezenformasyon başlığında sunumuyla başladı.

Programın devamında, Anadolu Ajansı Teknoloji Bilgi Teknolojileri Danışmanı Yakup Şıvka, habercilikte yapay zeka kullanımını, Anadolu Ajansı Başfoto Muhabiri Mustafa Çiftçi ise foto muhabirliğini ve çekim tekniklerini anlattı.

TRT Haber Kameramanı Mikail Sevinç'in habercilikte dron kullanımı sunumuyla devam eden program, İletişim Başkanlığı İletişim Uzmanı Dr. Nazmi Küçükyağcı'nın etkili sunum teknikleri ve kamuda kariyer imkanlarıyla ilgili sunumu ve gazeteci Gülcan Tezcan'ın yapay zekanın geleneksel medyaya etkisini anlatmasıyla sona erdi.

Kapanış programında ise yarın TRT 1 Ana Haber Spikeri Canan Yener Reçber, haber spikerliğiyle ilgili deneyimlerini paylaşacak ve kapanış konuşmalarının ardından katılımcılara sertifikaları verilecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
