Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde bir araçta yaptıkları aramada, 45 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.