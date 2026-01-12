Haberler

İstanbul'dan takibe alınan uyuşturucu şüphelisi Gaziantep'te yakalandı

İstanbul'dan takibe alınan uyuşturucu şüphelisi Gaziantep'te yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında İstanbul'dan Gaziantep'e uyuşturucu sevkiyatı yapan S.G. de bulunuyor. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

GAZİANTEP merkezli 3 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden S.G., İstanbul'dan Gaziantep'e kadar takip edilerek yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep merkezli İstanbul ve Afyonkarahisar'da uyuşturucu imal ve satışı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin S.G. D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerden S.G. İstanbul'dan Gaziantep'e uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı sırada ekiplerin takibine takıldı. S.G. takip sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu gişelerinde yakalandı. S.G.'nin aracında yapılan aramalarda motor bölmesinde ve içecek şişesinin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diğer şüpheliler D.G., Y.E.A., A.A., B.G. ve Ü.A.'nın adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 128 gram esrar, 506 gram kokain, 243 gram skunk, 104 gram metamfetamin, 45 gram jamaika, 13 uyuşturucu hap, 7 kilo 500 gram kimyasal madde parafin, 6 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği, 2 uzun namlulu silah mermisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 uyuşturucu öğütücü aparat, 1 laptop, odayı sera haline getirecek çadır, iklimlendirme boruları, fan ve birçok iklimlendirme malzemesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ve ele geçirilen malzemelere el koyan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., B.G. ve S.G. tutuklanırken, Ü.A., Y.E.A. ve D.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti

Belediye başkanının kürsüden kullandığı ifadeye büyük tepki var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle

Süper Kupa'da yedek kalan Uğurcan'dan bomba hamle
Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih

İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Yazar Erich von Daniken yaşamını yitirdi

Kitapları onlarca dile çevrilen ünlü yazar hayatını kaybetti
Senatör Graham'dan Trump'a çağrı: Halkını öldüren İran liderini öldürün

Senatörden Trump'a korkunç çağrı: Onu bir an önce öldürün
Trump 'Starlink göndereceğim' dedi, İran'dan jet karşılık geldi

Trump düğmeye bastı, Hamaney'den dakikalar içinde karşılık geldi
Trump, kendisini 'Venezuela'nın Başkan Vekili' olarak ilan etti

Trump'ın yaptığına bakın! Kendisini o ülkenin devlet başkanı ilan etti