Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Oğuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada esrar, uyuşturucu, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, bir miktar esrar, 280 gram uyuşturucu, tabanca ve 40 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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