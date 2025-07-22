Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 300 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, 300 kök Hint keneviri ve 500 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
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