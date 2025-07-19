Gaziantep'te TYT ve AYT'de Türkiye Birincisi Ahmet Eren Özyurtseven

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda sayısal alanda Türkiye birincisi olan Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven'i tebrik etti ve başarılarının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanında Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven'i tebrik etti.

Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özyurtseven'in sayısal alanda birinci olmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti.

Vali Çeber, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nizip Fen Lisesi öğrencimiz Ahmet Eren Özyurtseven Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal Alanda Türkiye birincisi olarak hepimizi gururlandırdı. Gösterdiği azim, disiplin ve üstün gayretle ilimize YKS 2025 Türkiye birinciliğini kazandıran öğrencimizi yürekten kutluyor, bu başarıda payı olan ailesine, öğretmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Helal olsun Ahmet Eren."

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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