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Gaziantep’te tünel inşaatında iş kazası; 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te tünel inşaatında iş kazası; 1 ölü, 3 yaralı
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GAZİANTEP’te yapımı devam eden tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

GAZİANTEP'te yapımı devam eden tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 3 işçi de yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde yapımı devam eden Dülük-Organize Sanayi Bölgesi tünel inşaatında meydana geldi. Tünel inşaatında betonu sabitlemek amacıyla kullanılan demirlerin esnemesi sonucu bazı işçiler demir ve iskele arasına sıkıştı. Bazı işçiler kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Süleyman Kaya (26), Akın Demirci, Murat Can Şimşek ve Yusuf Okuducu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavilerinin devam ettiği ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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