Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Düştü

Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düşmesi olayına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Tramvayın yolcu aldıktan sonra hareket ettiği ve sonrasında dumanlar yükseldiği kaydedildi.

Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın duraktan yolcu aldıktan sonra hareket ettiği, bir süre sonra da dumanlar yükseldiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
