Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Düştü
Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düşmesi olayına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Tramvayın yolcu aldıktan sonra hareket ettiği ve sonrasında dumanlar yükseldiği kaydedildi.
OLAY KAMERADA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel