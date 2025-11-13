Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Düştü

OLAY KAMERADA

Gaziantep'te seyir halindeki tramvaya yıldırım düştüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvayın duraktan yolcu aldıktan sonra hareket ettiği, bir süre sonra da dumanlar yükseldiği görüldü.