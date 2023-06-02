Gaziantep'te traktör şarampole devrildi: 3 ölü, 1 yaralı

İslahiye ilçesi Kaleobası Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Emin Özer, 27 SB 827 plakalı traktör ile eczaneye ilaç almaya gitti. Kilis'in Musabeyli ilçesinde bulunan bir eczaneden ilaç alan Üzer, evine geri dönerken yol kenarında 67 yaşındaki Ayşe Yıldız, kızı 45 yaşındaki Hacer Karaca ile 7 yaşındaki Ökkeş Karaca'yı görünce durdu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bağda üzüm yaprağı toplayan ve işlerinin bitmesinin ardından evine dönen Ayşe Yıldız ile kızı ve torununu da traktöre alan Emin Üzer, bir süre sonra virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörden 7 yaşındaki Ökkeş Karaca atlayarak kurtulmayı başarırken, sürücü ile aynı traktörde bulunan anne ve ile kızı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Ökkeş Karaca ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, devrilen traktör ise vinç yardımıyla çekilerek olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden Ayşe Yıldız'ın da Kaleobası Mahallesi'nde yaşadığı, Kilis'in Musabeyli ilçesinde yaşayan kızı ve torununun da misafirliğe geldiği öğrenildi.