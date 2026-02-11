Haberler

Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Otomobilin bariyerlere çarpmasının ardından devrildiği bildirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Mazlum Demir (53) idaresindeki 63 NP 457 plakalı otomobil, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu Nizip yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

?112 Acil Servis ekipleri, Remzi Demir'in (80) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Mazlum Demir ise ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel
