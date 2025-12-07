Haberler

Gaziantep'te sürücülerin yaralandığı kaza kamerada

Güncelleme:
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Nurdağı- Gaziantep karayolunun 22'inci kilometresinde meydana geldi. S.K.(32) yönetimindeki 31 AAC 893 plakalı hafif ticari araç ile O.C.'nin kullandığı (25) 33 NUJ 28 plakalı otomobile ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
