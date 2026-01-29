Haberler

Yeni aldıkları otomobille evlerine dönerken kaza yapan 3 kardeş öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP'te meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Nihat Dündar ve kardeşleri Hüseyin ile Aydın Dündar hayatını kaybetti. Kazada, 3 kardeşin cenazeleri Adli Tıp morguna götürüldü.

GAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nihat Dündar (53) ile yanındaki kardeşleri Hüseyin (50) ve Aydın Dündar (48) hayatını kaybetti. Kardeşlerin Afyonkarahisar'dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep'e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, sabaha karşı Gaziantep otoyolu kuzey gişelerinde meydana geldi. Nihat Dündar'ın kontrolünü yitirdiği 59 AID 791 plakalı otomobil, E.A.'nın kullandığı 77 AJA 436 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Dündar ve yanındaki kardeşleri Hüseyin ve Aydın Dündar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kardeşin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cansız bedenleri, ailelerine teslim edildi.

Kardeşlerin Afyonkarahisar'dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep'e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'ye kritik ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Sergen Yalçın'ın Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde

Haaland ile dalga geçtiği video yeniden gündemde
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi
Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu

Yeni aldıkları araç 3 kardeşe mezar oldu