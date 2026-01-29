Yeni aldıkları otomobille evlerine dönerken kaza yapan 3 kardeş öldü

GAZİANTEP'te TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Nihat Dündar (53) ile yanındaki kardeşleri Hüseyin (50) ve Aydın Dündar (48) hayatını kaybetti. Kardeşlerin Afyonkarahisar'dan satın aldıkları otomobille memleketleri Gaziantep'e dönmek için yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, sabaha karşı Gaziantep otoyolu kuzey gişelerinde meydana geldi. Nihat Dündar'ın kontrolünü yitirdiği 59 AID 791 plakalı otomobil, E.A.'nın kullandığı 77 AJA 436 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobil sürücüsü Dündar ve yanındaki kardeşleri Hüseyin ve Aydın Dündar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kardeşin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından kardeşlerin cansız bedenleri, ailelerine teslim edildi.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.