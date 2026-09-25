Gaziantep'te Terörle Mücadele ekipleri GAÜN öğrencilerine güvenlik risklerini anlattı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri; merkez kampüs, Nizip Eğitim Fakültesi, Nizip Meslek Yüksekokulu, Oğuzeli Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Meslek Yüksekokulunda stant açtı.

Ekipler, öğrencilere zararlı oluşumların gençlere yönelik propaganda ve eleman kazanma yöntemleri, dolandırıcılık girişimleri ile günlük yaşamda ve dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri güvenlik riskleri hakkında bilgi verdi. Olası bir suç veya güvenlik riskiyle karşılaştıklarında başvurabilecekleri yolları da anlattı.

Stantlarda bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA