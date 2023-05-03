Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etme faaliyetlerinde bulunanların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.