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Gaziantep'te Fabrika Yangını: 3 Bin Metrekarelik Alan Etkilendi

Gaziantep'te Fabrika Yangını: 3 Bin Metrekarelik Alan Etkilendi
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Gaziantep'te bir fabrikada çıkan yangın, 39 itfaiye aracı ve 81 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Vali Kemal Çeber, yangının 3 bin metrekarelik alanı etkilediğini, can kaybı veya yaralanma olmadığını belirtti. Soğutma çalışmaları sürüyor, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'3 BİN METREKARELİK ALAN ETKİLENDİ'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yangının çıktığı fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, yangına 39 itfaiye aracı ve 81 personelin müdahale ettiğini söyledi. Yangının kontrol altına alındığını belirten Vali Çeber, "Gördüğünüz dumanlar yangının hemen hemen söndürüldüğü ve soğutmaya başlayacağı aşamaları işaret ediyor. Yangın gece 04.26 sularında, şu an henüz belirleyemediğimiz bir nedenden dolayı çıkıyor. 17 bin 500 metrekarelik bir fabrika. Yangının etkilediği alan 3 bin metrekarelik gibi bir alan. Yoğun çalışan bir fabrika, 3 vardiya çalışıyor. 04.26'da yangın çıkınca kendileri de bu konuda en güzelini yapıyorlar ve hemen herkes tahliye ediliyor. 5 dakika sonra da OSB itfaiyemiz, Büyükşehir itfaiyemiz burada 04.32 itibarıyla yangınla mücadele başlıyor. Pamuk ipliği, bilmeyenler için ifade edeyim, çok yanıcı bir maddedir. Yani siz söndürdüğünüzü düşündüğünüzde bile içten içe yanma riski olan bir madde, balyalar halinde tutulur. Onlar yanıyor. Biz de sabah 07.00'den itibaren dronlar üzerinden yangını sürekli olarak takip ettik. Randevularımızı bitirir bitirmez de hem sevgili hemşerilerimize geçmiş olsun diyelim hem yerinde görelim diye geldik. Vefat ya da yaralımız yok. O bizim yangınlardaki ilk önceliğimiz. 3 bin metrekarelik kadar alan etkilendi. Şu an itibarıyla da 39 itfaiye aracımız ve 81 personelimiz, zaten daha fazlasını alacak fiziki imkan da yok, çalışmalarını devam ettiriyor. Yani dediğim gibi, yangın gece 04.26, ekiplerin burada mücadeleye başlaması 04.32. 5 dakika sonra buradalar. Ama işte malzemenin ve fabrikanın özelliği gereği uzun bir mücadele gerektiriyor ama hemen hemen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam edecek. Nedenine ilişkin arkadaşlar çalışmalarını yürütecekler" diye konuştu.

Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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