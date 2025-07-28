Gaziantep'te Tekstil Fabrikasında Yangın

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Gaziantep'teki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

GAZİANTEP'te tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan duman yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Fabrikada zarar neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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