Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama
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Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 4 pos cihazı ve 95 bin lira para ele geçirildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 pos cihazı, 95 bin lira para, 4 cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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