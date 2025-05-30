Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama
Gaziantep'te tefecilik suçuna yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonda 4 pos cihazı ve 95 bin lira para ele geçirildi.
Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik 3 iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 pos cihazı, 95 bin lira para, 4 cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel