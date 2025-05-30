Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik 3 iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 pos cihazı, 95 bin lira para, 4 cep telefonu ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.