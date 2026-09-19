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Gaziantep’te, tartıştığı damadını tabancayla vurdu

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Gaziantep’te, tartıştığı damadını tabancayla vurdu
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GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde H.K. (54), tartıştığı damadı U.D.'yi (37) tabancayla yaraladı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde H.K. (54), tartıştığı damadı U.D.'yi (37) tabancayla yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Nurdağı ilçesi kırsal Kartal Mahallesi'nde meydana geldi. H.K., aralarında ailevi sebeplerden dolayı anlaşmazlık bulunan damadı U.D ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., üzerindeki tabanca ile damadı U.D.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan U.D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastane acil biriminde yapılan müdahalenin ardından U.D., Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Damadını vuran H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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