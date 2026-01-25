Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.
Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki bir evde arkadaş oldukları öğrenilen Berat A. ile M.H.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H.K, Berat A'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Berat A, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli M.H.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel