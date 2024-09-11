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Gaziantep'te kan donduran olay! Bir kişi tartışma yaşadığı kızını öldürdü

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden kızın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Zanlı ise jandarma tarafından yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı'na bağlı Şatırhüyük Mahallesi'nde İsmail R. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle kızı Hatice R. (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail R. tabancayla kızına ateş etti.

KIZINI VURAN BABA SUÇ ALETİ SİLAHLA YAKALANDI

Olay yerinde hayatını kaybeden Hatice R'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, İsmail R'yi suç aleti silahla yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

gaziantep Jandarma Politika Nurdağı Olaylar 3-sayfa Güncel Otopsi

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Yorumlar (2)

Kara Maske:

Ülkede öfke kontrolü raydan çıkmış

6
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Veysel Bırgun:

kimsenin hiç kimseye sabrı kalmadı, bunun nedeni sosyopolitik yapı.

0
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