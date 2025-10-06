Gaziantep'te Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

Haberler

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir tartışma sonucu Ahmet Kayıkçı, M.C.A. tarafından darbedilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak M.C.A. gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde tartıştığı kişiyi darbederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Güneykent Mahallesi'nde Ahmet Kayıkçı ile M.C.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.C.A, Ahmet Kayıkçı'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ahmet Kayıkçı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli M.C.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
