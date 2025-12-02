Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 28 Sikke ve 6 Metal Obje Ele Geçirildi
Gaziantep'te gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 28 sikke ve 6 metal obje ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, Nizip ilçesinde çalışma yaparak kaçakçılığı önlemeye yönelik önemli bir adım attı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Nizip ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla M.T, E.T, M.R.T'yi yakaladı.
Şüphelilerin yanında tarihi eser niteliğinde 28 sikke ile 6 metal obje ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel