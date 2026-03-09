Haberler

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi
Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Odunlukta yapılan aramada; çuval ve poşetlere gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 179 sikke ve 29 obje ele geçirildi Tarihi eserlere el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
