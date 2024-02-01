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Gaziantep'te Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün hizmet binasında yangın çıktı

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Gaziantep'te Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün geçici olarak kullandığı hizmet binasının teras katında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'te Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün geçici olarak kullandığı hizmet binasının teras katında yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nün Yeditepe Mahallesi'nde geçici olarak hizmet verdiği 5 katlı binanın teras katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yemekhane ve misafirhane olarak kullanılan teras kattaki yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binada görev yapan personeli tahliye eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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