Gaziantep'te tankerler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, iki tankerin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Beşir Onar (42) öldü, R.T. (59) yaralandı.

Kaza, sabahın erken saatlerde Nurdağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Beşir Onar'ın kullandığı 33 AUC 910 plakalı tanker, karşı yönde gelen R.T.'nin kullandığı 73 SE 116 plakalı tanker ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücülerden Beşir Onar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan R.T. ise ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı