Gaziantep'te Tamirhanede Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı

Çamlıca Mahallesi'nde Alihan Yılmaz'a (19) ait tamirhanede, dün öğle saatlerinde Seyfo K. (21) ve İbrahim Y. (23) yakmak istedikleri sobaya yanlışlıkla benzin dökünce yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerini sardı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan Seyfo K. ile İbrahim Y. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş yeri kullanılmaz hale gelirken, Alihan Yılmaz'ın dayısı Murtaza Özdemir, depremde ailesinin kaybeden yeğeninin zor durumda kaldığı belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel