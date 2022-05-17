Gaziantep'te spor ayakkabı hediyeli kan bağışında uzun kuyruklar oluştu - Haberler

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Gaziantep'te spor ayakkabı hediyeli kan bağışında uzun kuyruklar oluştu

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Güncel
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Gaziantep'te Valilik, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi tarafından spor ayakkabısı hediyeli kan bağışından yararlanmak isteyen binlerce kişi güneş altında saatlerce bekleyip kan verdi.

Gaziantep'te Valilik, Kızılay ve Şahinbey Belediyesi tarafından vatandaşları kan bağışına teşvik amaçlı daha önce görülmeyen bir uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada kan bağışı veren vatandaşlara spor ayakkabısı hediye edildi.

VATANDAŞLAR GÜNEŞ ALTINDA SAATLERCE BEKLEDİ

Spor ayakkabı hediyeli kan bağışı için binlerce kişi güneş altında saatlerce kan verip spor ayakkabıyı almak için bekledi. Kızılay'ın aynı meydanda sürekli kan bağışı kabul ettiği alanda, spor ayakkabı hediyesinin etkisiyle bir araya gelenler, çadırlarda kanlarını verip, spor ayakkabılarını alarak alandan ayrıldı. Kampanya öncesi yaklaşık 5 bin ünite beklenen kan bağışı, geçtiğimiz yıllardaki bağışı geçerek 3 bin 181 olarak gerçekleşti.

GEÇEN YILLARIN REKORLARI KIRILDI

Bu yıl spor ayakkabısı dağıtılarak ilginin artırılması hedeflenen kampanyada beklenenin altında bağış yapılmasına karşın, geçtiğimiz yılların rekorunun kırıldığı açıklandı. Kızılay'ın stoklarına gönderilen yeni kan memnuniyetle karşılandı. Bağış sırasındaki uzunkuyruklar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Güncel

Kan Bağışı, Gaziantep, Kızılay, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Arslanoglu:

Sıfır araba hediyeli böbrek bağışı kampanyası olsun yine kalabalık olur. İnsanlar artık pahalılıktan şaşırmış durumda. Hırsızlıklarda artacak...

Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
oguz:

ülkenin hali ortada bir spor ayakkabı için varlık kuyrugu diyenlere ithaf olunur

Cevap Yaz 2 23 Yayından Kaldır
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