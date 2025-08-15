Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere 3 Gün Kapatma Cezası

Gaziantep'te Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere 3 Gün Kapatma Cezası
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edilen bir işletmeye 3 gün kapatma cezası verildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden herhangi bir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı ve denetimlerin süreceğini duyurdu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yazılı açıklamasında, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Halk sağlığını tehlikeye atan hiçbir işletmeye göz yummayacağız. Vatandaşlarımız, şüpheli durumları belediyemizin Alo 153 hattına bildirebilir. Denetim sırasında bir işletmemizin mutfak bölümünde yapılan incelemelerde, son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri ve diğer gıda malzemeleri tespit edildi ve ürünlere el konuldu. Ekiplerimiz, sağlığı tehdit eden işletmeye 3 gün süreyle kapatma cezası uyguladı."

Tahmazoğlu, gıda güvenliği konusunda vatandaşların sağlığını korumak için ilçe genelinde denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
