GAZİANTEP'te sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaştan 1'i öldü, diğeri ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hayri T. ile Faruk Ç. sokakta yürürken kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hayri T. ile arkadaşı Faruk Ç., Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayri T., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıda yaralanan Faruk Ç.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hayri T.'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı