Gaziantep'te Sivil Toplum Kuruluşları Göç İstişare Toplantısı Düzenledi

Gaziantep'te Sivil Toplum Kuruluşları Göç İstişare Toplantısı Düzenledi
Güncelleme:
Gaziantep Kent Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda 60 sivil toplum kuruluşu temsilcisi bir araya geldi. Göç ve sığınmacılarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Gaziantep Kent Konseyi tarafından 60 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla "Göç İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu tarafından "Gaziantep Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu" kapsamında düzenlenen toplantı, 60 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, şunları kaydetti:

"Bulunmuş olduğumuz coğrafyada, çevremizdeki devamlı olan bir kaostan dolayı Gaziantep ve Türkiye bir göç dalgası içerisinde kalıyor. Bu yüzden Suriyelilerin haricinde de Türkiye'nin bu konuda bir politikayı ve süreci üretmesi ve belirlemesi gerekiyor. Bu bir türlü yapılamadı. Suriyelilerle ilgili bir kısım gideceklerini bir kısım da kalacaklarını söylerken bu beklentilerin esasında bir yerde buluşması gerekiyor."

Toplantıda, sivil toplum kuruluşları temsilcileri göç ve Suriyelilerle ilgili önerilerde bulundu.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
