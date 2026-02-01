Haberler

Gaziantep'te istinat duvarı çöktü; 4 daire ve 3 araç hasar gördü

Gaziantep'te sağanak yağışlar nedeniyle 4 bloklu bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda 4 daire hasar görürken, 3 otomobil de enkaz altında kaldı. Site tedbir amaçlı boşaltıldı ve olay yerine güvenlik önlemleri alındı.

GAZİANTEP'te 4 bloklu sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 daire ve 3 araç hasar gördü. Site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle 4 bloklu sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda 4 dairenin balkon ve duvarları yıkılırken, 3 otomobil enkaz altında kalarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Site tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek binaya giriş çıkışları yasakladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
