Gaziantep'te istinat duvarı çöktü; 4 daire ve 3 araç hasar gördü

GAZİANTEP'te 4 bloklu sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 4 daire ve 3 araç hasar gördü. Site tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle 4 bloklu sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda 4 dairenin balkon ve duvarları yıkılırken, 3 otomobil enkaz altında kalarak hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Site tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekerek binaya giriş çıkışları yasakladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.