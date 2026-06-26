Gaziantep'te bir gencin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

Gaziantep'te bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada 2 sanık 25'er yıl, 4 sanık ise 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı sanıklar ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Eren B, suçsuz olduğunu ve olay yerine kavgayı yatıştırmak için gittiğini öne sürerek beraatini istedi.

Sanık Ramazan B, bindiği araçta silah olduğunu bilmediğini ve suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Sanık Fevzi K, silahlı saldırı olayıyla bağlantısının olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet B. ile Aydın Ç'yi "kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Eren B, Cuma B, Ramazan B. ve Fevzi K'ye "kasten öldürmeye yardım" suçundan 8 yıl 4'er ay hapis cezası veren heyet, kırmızı bültenle aranan Ömer B. hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Olay

Merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde 22 Eylül 2023'te silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Emre Yeter (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 7 sanık hakkında dava açılmıştı.