Gaziantep'te silahlı kavgada kardeşi ağabeyini yaraladı

Gaziantep'te silahlı kavgada kardeşi ağabeyini yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada kardeşi ağabeyini yaraladı.

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada kardeşi ağabeyini yaraladı.

Merkez Şehitkamil İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Harun Y'ye husumetli olduğu öğrenilen kardeşi Ahmet Y. tabanca ile ateş etti.

Ağabey Harun Y. iki ayağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine götürülen yaralı ağabeyin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, şüphelinin yürüyerek yaklaştığı, ardından cebinden çıkardığı tabanca ile ateş ettiği ağabeyinin yere düştüğü ve daha sonra yaralanan ağabeyin olay yerine gelen ambulansa bindirildiği görülüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.