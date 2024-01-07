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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü

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Gaziantep'te husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Ömer Amiklioğlu (26), hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar, Ömer Amiklioğlu'na isabet etti. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Amiklioğlu, kurtarılamadı. Bekar olduğu belirtilen Amiklioğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ömer Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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