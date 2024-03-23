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Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi Gökkaya Sokak'ta, Müslüm A. (56) ile komşusu Necdet Kaya (70) arasında, küçük çocuklarının kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Müslüm A, tabancayla komşusu Kaya'ya ateş etti. Bu sırada olay yerindeki Müslüm A'nın damadı Saim A'ya (42) da mermi isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı Necdet Kaya'yı ilçedeki özel bir hastaneye, Saim A'yı da Nizip İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaya, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Saim A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli Müslüm A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Necdet Kaya Gaziantep Müslüm Nizip 3.Sayfa Güncel Haberler

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