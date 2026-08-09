Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda tabanca parçası ile kurusıkı tabancaları çevirmede kullanılan malzeme ve 17 tarihi eser ele geçirerek, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyetin paylaştığı görüntüde, ekiplerin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda tabanca, pompalı tüfek, tabanca parçası ve tarihi eser ele geçirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA